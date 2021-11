Erfolgreichste Netflix-Serie : Gibt es eine zweite Staffel für „Squid Game“?

Bekommt der Netflix-Hit „Squid Game“ eine zweite Staffel?

Berlin Die südkoreanische Thriller-Serie „Squid Game“ ist der bislang größte Erfolg für Netflix. Da scheint ja eine Fortsetzung fast unvermeidlich zu sein. Doch was sagt der Streamingdienst dazu?



Netflix hält sich in der Frage einer Fortsetzung des Serien-Welterfolgs „Squid Game“ bedeckt. „Wir können das derzeit weder bestätigen noch dementieren“, teilte am Mittwoch ein Sprecher der PR-Agentur von Netflix in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Am Dienstagabend hatte der südkoreanische „Squid Game“-Regisseur Hwang Dong-hyuk der Nachrichtenagentur AP in Los Angeles gesagt: „Ich glaube fast, Ihr lasst uns keine Wahl. Es gibt einen so großen Druck, eine so große Nachfrage und so große Leidenschaft dafür, eine zweite Staffel zu drehen.“ Er sei gerade in der Planungsphase.

Kampf ums Überleben

„Squid Game“ ist für Netflix der bisher größte Erfolg. Die brutale, gesellschaftskritische koreanische Thrillerserie wurde in den ersten vier Wochen nach dem Start in 142 Millionen Haushalten angesehen.

Die neun Folgen erzählen eine Geschichte vom Kampf ums Überleben: Rund 500 Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, die sich alle hoch verschuldet haben, treten an einem isolierten Ort in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Im makabren Wettbewerb werden Verlierer umgehend getötet.

