Hannover : Staatsoper zu Ballettchef: „Schwebendes Verfahren“

Hannover Nach der Hundekot-Attacke auf eine Kritikerin steht der Choreograf Marco Goecke in der Kritik. Vor einer TV-Kamera rechtfertigte er sich. Die niedersächsische CDU sieht jetzt die Landesregierung am Zug.

Nach seiner Hundekot-Attacke auf eine Journalistin hat sich der Ballettchef der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, zunächst nicht öffentlich entschuldigt. Details zu seinem Angestelltenverhältnis am Staatstheater blieben am Dienstag unklar. Ob er weiterhin seine vollen Bezüge erhält, wollte die Staatsoper nicht mitteilen. „Es handelt sich um ein schwebendes Verfahren“, sagte eine Sprecherin am Dienstag. „Daher werden wir uns frühestens am Donnerstag wieder dazu äußern.“

Goecke hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses in Hannover Wiebke Hüster, eine Journalistin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. In einem am Montagabend im WDR ausgestrahlten Interview sagte Goecke zu der Tat: „Das war absolut im Affekt.“ Sein alter Dackel habe in seine Tasche gemacht, was manchmal in dem Alter passiere. Er habe das Häufchen in eine Tüte gepackt und draußen entsorgen wollen.