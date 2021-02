Kostenpflichtiger Inhalt: Arte-Format „europe@home“ : Stargeiger Daniel Hope holt Europa ins Wohnzimmer

Der Geiger Daniel Hope in seinem Berliner Wohnzimmer. Foto: General-Anzeiger Bonn GmbH

Er ist in Südafrika geboren, in England aufgewachsen, hat jüdische Wurzeln und einen irischem sowie einen deutschen Pass: Der Stargeiger Daniel Hope tritt in seiner Arte-Konzertreihe als überzeugter Europäer auf.