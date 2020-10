Staatsoper : Starke Sopranistinnen beeindrucken in Hamburg

Hamburg Zustimmenden Beifall gab es für „Pierrot lunaire / La voix humaine“ von Arnold Schönberg und Francis Poulenc.

Diese Opernpremiere verlangt dem Hamburger Publikum einiges an Mitdenken ab: Am Sonntag kam an der Staatsoper der Doppelabend „Pierrot lunaire / La voix humaine“ von Arnold Schönberg und Francis Poulenc heraus - und stieß auf zustimmenden Beifall.

Um so realistischer wirkt Poulencs „La voix humaine“ in der Regie von Hausherr Georges Delnon. Die Sopranistin Kerstin Avemo als Elle (französisch für „sie“) telefoniert das ganze Stück über mit ihrem Geliebten, der sie gerade verlassen hat. Zu hören ist nur, was sie sagt. Sie schwindelt ihm anfangs Souveränität vor, aber die Fassade zerfällt zunehmend. Von Trotz bis zu Todessehnsucht legt Avemo sämtliche Gefühlsnuancen einer liebeskranken Frau in ihre Stimme.