Einschaltquoten : Starker Start für Mehrteiler „Der Palast“ im ZDF

Das Ensemble bereitet sich auf die Show vor, Bettina Wilke (Luise Befort) sticht in der Mitte heraus. Foto: Julia Terjung/ZDF/dpa

Berlin Am Montag saßen viele Millionen vor dem Fernseher: Die meisten entschieden sich fürs ZDF und seine deutsch-deutsche Revue-Serie, doch auch Günther Jauch und Dieter Hallervorden punkteten.

Der ZDF-Mehrteiler „Der Palast“ rund um das Berliner Revuetheater Friedrichstadt-Palast ist am Montag stark angelaufen. Der erste Film der sogenannten Eventserie mit Svenja Jung und Luise Befort bescherte dem Zweiten ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das entsprach einem Marktanteil von 20,1 Prozent. Die lineare Ausstrahlung lief also gut, auch wenn die Miniserie schon seit 27. Dezember in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Teil 2 und 3 standen am Dienstag und Mittwoch im Programm.