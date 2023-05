Côte d'Azur Stars und Glamour: Filmfestspiele in Cannes eröffnet

Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme an den US-Schauspieler Michael Douglas sind die 76. Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. „Das bedeutet mir so viel“, sagte der 78-Jährige am Dienstagabend auf der Bühne. „Denn es gibt Hunderte Festivals auf der Welt... aber nur ein Cannes.“ Er sei sogar älter als das Festival, sagte er, und blickte in seiner Rede auf seine Karriere und wichtige Weggefährten zurück.