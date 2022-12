Station Eleven, Wednesday, Die Kaiserin : Filmdienst kürt die 30 besten Serien des Jahres 2022

2022 dürfte den meisten als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem die noch nicht ausgestandene Corona-Krise vom Ukraine-Krieg und der daraus folgenden Energiekrise abgelöst wurde. Als Jahr der Zukunftsängste, Unsicherheiten und Sparzwänge. Blickt man hingegen auf die neuen Serien, die in dieser Zeit veröffentlicht wurden, präsentiert sich ein ganz anderes Bild. Selten wurde in diesem Segment so geklotzt wie in 2022.

Amazon Prime startete im September mit „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ das bis dato teuerste Serienprojekt aller Zeiten; HBO hielt mit dem „Game of Thrones“-Prequel „House of the Dragon“ dagegen, und Disney+ übte sich mit zwei aufwändigen „Star Wars“-Spin-offs „Obi-Wan Kenobi“ und „Andor“ sowie den Marvel-Serien „Ms. Marvel“ und „She-Hulk“ auch nicht gerade in Bescheidenheit. Netflix lancierte die vierte Staffel von „Stranger Things“ und präsentierte im Spätjahr die visuell innovative Serie „1899“, die als teuerste deutsche Serie aller Zeiten gehandelt wird.

Allerdings ist diese Kraftmeierei bei den Produktionsbudgets nicht unbedingt nur ein Zeichen der Stärke. So hatte Netflix 2022 zum ersten Mal seit zehn Jahren sinkende Nutzerzahlen zu verzeichnen. Die Konkurrenz unter den Streamingdiensten wird immer härter; die superteuren High-End-Serien aus populären Fantasy- und Science-Fiction-Reihen gelten dabei aktuell als wirksamste Waffe im Kampf um Abonnements.

Im Dezember ist mit Paramount+ auf dem deutschen Markt auch ein weiterer großer Player gestartet und hat mit „StarTrek: Strange New Worlds“ auch gleich gepunktet. Es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit, wie lange dieses Wettrüsten der Serien-Investitionen noch andauert, bis die ersten Kombattanten auf der Strecke bleiben.

Der Serien-Jahrgang 2022 beschränkte sich allerdings nicht nur auf superteure Blockbuster, sondern war auch künstlerisch alles andere als ein mageres Jahr. Aus der üppigen Auswahl hat die Redaktion des Portals filmdienst.de die 30 wichtigsten Serien ausgewählt, wobei Fortsetzungsstaffeln bereits eingeführter Serien nicht berücksichtigt wurden.

In der quer durch alle Streamingdienste und Sender getroffenen Auswahl findet sich auch die Serie „Station Eleven“, die im Zuge der Corona-Pandemie eine besondere Resonanz besaß. Ähnlich wie der Serienhit „The Walking Dead“, der im Spätjahr 2022 sein großes Finale erreichte, gehört „Station Eleven“ zu den postapokalyptischen Stoffen und spielt in einer Welt der nahen Zukunft, in der eine Seuche die Menschheit stark dezimiert hat. Doch anders als in dem Genre üblich, legt „Station Eleven“ den Fokus nicht auf einen grimmig-actionreichen Pessimismus, wonach der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, sondern erzählt von Protagonist:innen, die sich einen Sinn für Kultur bewahrt haben und entsprechend kreativ darum ringen, auch in der Welt nach dem Super-GAU dafür Raum zu schaffen. Eine hoffnungsvolle Perspektive, auch über 2022 hinaus.

Die Auswahl der Serien umfasst eine breite Palette an Genres, von sozialrealistischer Comedy a la „Mo“ (Netflix) bis hin zu Olivier Assayas„ wild mit Metaebenen jonglierender Serie “Irma Vep„ (Sky). Sogar eine ukrainische Serie ist unter den Top 30. Das im Zuge des Krieges exponentiell gewachsene Interesse an der ukrainischen Kultur führte unter anderen auch zur deutschen Erstaufführung der Krimiserie “Hide and Seek„, die in der ZDF-Mediathek abrufbar ist.

Die besten 30 Serien des Jahres 2022

1. Station Eleven

USA 2021. Science-Fiction. Showrunner: Patrick Somerville. 10 Folgen. Anbieter: Lionsgate

Eine dystopische Serie über eine Welt, in der durch eine Pandemie ein Großteil der Weltbevölkerung dahingerafft wurde. In den Jahren nach der Katastrophe versuchen die Überlebenden, die Reste ihrer Kultur zu retten. - Sehenswert ab 16.

2. Irma Vep

USA 2022. Drama. Showrunner: Olivier Assayas. 8 Folgen. Anbieter: Sky

Olivier Assayas greift den Faden seines Films „Irma Vep“ (1996) auf mit Dreharbeiten in Paris, bei denen der Stummfilmklassiker “Die Vampire„ von Louis Feuillade als Fernsehserie adaptiert werden soll, was zum Spiel mit unzähligen Realitätsebenen und essayistischen Meta-Reflexionen Anlass gibt. - Sehenswert ab 16.

3. Tokyo Vice

USA 2022. Thriller. Showrunner: J.T. Rogers. 8 Folgen. Anbieter: Lionsgate+

Eine Krimi-Serie um einen US-Nachwuchsreporter, der sich in Tokio während der späten 1990er-Jahre mit einem erfahrenen Ermittler zusammentut, um Einblicke in die Arbeit der dortigen Stadtpolizei zu bekommen. Dabei taucht er tief in die Welt der Yakuza ein.- Sehenswert ab 16.

4. The Bear - King of the Kitchen

USA 2022. Drama. Showrunner: Christopher Storer. 8 Folgen. Anbieter: Disney+

Ein junger Spitzenkoch übernimmt nach dem Tod seines Bruders den familieneigenen Sandwichladen in Chicago und will ihn wieder auf Vordermann bringen. Eine stilistisch packende Serie um den Überlebenskampf eines kleinen Gastro-Familienbetriebs. - Sehenswert ab 14.

5. Sandman

USA 2022. Comic-Verfilmung. Showrunner: David S. Goyer & Allan Heinberg. 10 Folgen. Anbieter: Netflix

Serienverfilmung eines DC-Comics von Neil Gaiman, in dem Dream, der Herr der Träume, in Gefangenschaft gerät und nach seiner Flucht die Schäden, die seine Abwesenheit in der Traum- wie Wachwelt verursacht hat, in den Griff bekommen muss. - ab 16.

6. King of Stonks

Deutschland 2022. Satire. Showrunner: Philipp Käßbohrer & Matthias Murmann. 6 Folgen. Anbieter: Netflix

Eine Serie frei nach dem Wirecard-Skandal um ein windiges Finanzunternehmen und einen ehrgeizigen Mitarbeiter, der zusammen mit dem egomanischen CEO in einen irrwitzigen Strudel gerät, als der Börsengang der Firma ansteht. - Sehenswert ab 14.

7. Oh Hell

Deutschland 2022. Comedy. Showrunner: Johannes Boss. Anbieter: MagentaTV

Eine Sitcom um eine 24-jährige Antiheldin, deren Leben das genaue Gegenteil selbstoptimierter und Instagram-tauglicher Perfektion ist. - Ab 14.

8. We Own This City

USA 2022. Krimi. Showrunner: David Simon & George Pelaconas. 6 Folgen. Anbieter: Sky

Eine „Gun Trace Task Force“ der Polizei von Baltimore wird in einem Korruptionsskandal verwickelt. Die ermittelnde Staatsanwältin sieht sich dabei mit einer Truppe konfrontiert, in der Kadergehorsam regiert und niemand als Nestbeschmutzer dastehen will. - Sehenswert ab 16.

9. The Patient

USA 2022. Drama. Showrunner: Joseph Weisberg & Joel Fields. 10 Folgen. Anbieter: Disney+

Ein jüdischer Psychoanalytiker gerät an einen abgründigen Patienten, der ihn entführt und in einem abgeschiedenen Haus gefangen setzt. Der Mann offenbart sich als Serienkiller und möchte von seinen mörderischen Trieben geheilt werden. - Sehenswert ab 16.

10. The English

Großbritannien/USA 2022. Western. Showrunner: Hugo Blick. 6 Folgen. Anbieter: MagentaTV

Eine tragische bis satirische Western-Serie um eine Britin, die sich in den USA mit einem Pawnee-Krieger zusammentut, um den Tod ihres Sohnes zu rächen. - Ab 16.

11. Severance

USA 2022. Science-Fiction. Showrunner: Dan Erickson. 9 Folgen. Anbieter: AppleTV+

Eine Science-Fiction-Serie um einen dubiosen Konzern, der seine Angestellten einem futuristischen Eingriff unterzieht, bei dem ihre Persönlichkeit in ein Arbeits- und ein Privat-Ich aufgespalten wird. - Sehenswert ab 14.

12. Mo

USA 2022. Tragikomödie. Showrunner: Mohammed Amer. 8 Folgen. Anbieter: Netflix

Eine Sitcom um einen palästinensisch-stämmigen Mann, der in den frühen 1990er-Jahren mit seiner Familie nach Houston, Texas, floh und sich seitdem durchwurstelt, während er auf seinen Asylbescheid wartet. - Sehenswert ab 14.

13. Safe

Deutschland 2022. Drama. Showrunnerin: Caroline Link. 8 Folgen. Anbieter: ZDF

Eine Serie über die Arbeit zweier Kinder- und Jugendpsychologen, die in ihrem Therapiealltag mit jungen Menschen zu tun haben, die seelisch ins Straucheln geraten sind. - Sehenswert ab 14.

14. Die Schlange von Essex

Großbritannien 2022. Historiendrama. Showrunnerin: Anna Symon. 6 Folgen. Anbieter: AppleTV+

Eine Londoner Witwe mit einem Faible für Paläontologie reist auf den Spuren einer mysteriösen Seeschlange in einen Küstenort in Essex und beginnt eine spannungsreiche Freundschaft mit dem dortigen Pfarrer. - Sehenswert ab 14.

15. Landscapers

Großbritannien 2021. Krimi. Showrunner: Ed Sinclair. 4 Folgen. Anbieter: Sky

2014 wird ein Ehepaar in Großbritannien wegen Mordes schuldig gesprochen und zu einer langen Haftstrafe verurteilt, weil sie Ende der 1990er-Jahre die Eltern der Frau ermordet haben sollen. 15 Jahre lang blieb das Verbrechen unentdeckt. Die vierteilige Miniserie greift einen realen Kriminalfall auf und macht daraus eine formal meisterliche Tragikomödie. - Sehenswert ab 16.

16. Marriage

Großbritannien 2022. Drama. Showrunner: Stefan Golaszewski. 4 Folgen. Anbieter: MagentaTV

Miniserie über den Alltag eines seit 27 Jahren verheirateten Ehepaars aus Großbritannien, in der das fragile Gleichgewicht aus Egoismus und Selbstaufgabe immer neu austariert werden muss. - Sehenswert ab 14.

17. Die Welt von morgen

Frankreich 2022. Drama. Showrunner: Katell Quillévéré & Hélier Cisterne. 6 Folgen. Anbieter: arte

Miniserie über die Anfänge des HipHop in Frankreich. In den frühen 1980er-Jahrenn versucht der Franzose Daniel Bigeault, den HipHop, mit dem er in San Francisco in Berührung gekommen ist, auch in seiner Heimat zu etablieren und als DJ zu reüssieren. Ein junger Mann aus den Banlieues entdeckt derweil den Breakdance für sich. - Sehenswert ab 14.

18. Gaslit

USA 2022. Polit-Drama. Showrunner: Robbie Pickering. 8 Folgen. Anbieter: Lionsgate+

Drama-Serie um die Watergate-Affäre, festgemacht an Martha Mitchell, der Frau des Generalstaatsanwalts unter Präsident Nixon. Dabei geht es um ihre Rolle in der Affäre und eine bösartige Verleumdungskampagne gegen sie. - Sehenswert ab 16.

19. Oussekine

Frankreich 2022. Drama. Showrunner: Antoine Chevrollier. 4 Folgen. Anbieter: Disney+

Mehrteiler nach realen Ereignissen um den Tod des algerisch-französischen Studenten Malik Oussekine, der 1986 bei Studentenprotesten durch Polizeigewalt ums Leben kam. - Sehenswert ab 16.

20. Star Trek: Strange New Worlds

USA 2022. Science-Fiction. Showrunner: Akiva Goldsman, Alex Kurtzman & Jenny Lumet. 10 Folgen. Anbieter: Paramount+

Eine Science-Fiction-Serie aus dem „Star Trek“-Universum, die die Vorgeschichte der Originalserie aus den 1960er-Jahren beleuchtet. Im 23. Jahrhundert startet das Forschungsschiff USS Enterprise unter dem Kommando von Captain Christopher Pike zu einer Weltraummission, um neue Welten zu erkunden. - Ab 12.

21. In With the Devil

USA 2022. Krimi. Showrunner: Dennis Lehane. 6 Folgen. Anbieter: AppleTV+

Um einen Straferlass zu erhalten, lässt sich ein Drogendealer auf einen Deal mit dem FBI ein. Er wird in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegen und versucht, einem Serienkiller belastende Informationen zu entlocken. - Ab 16.

22. Die Kaiserin

Deutschland 2022. Historiendrama. Showrunnerin: Katharina Eyssen. 6 Folgen. Anbieter: Netflix

Eine Miniserie über die jungen Jahre der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (1837-1898). Die anfangs innige Liebesgeschichte mit Kaiser Franz Joseph gerät zunehmend in Konflikt mit Elisabeths Freiheitsbedürfnis und der höfischen Etikette sowie den politischen Umständen im 19. Jahrhundert. - Ab 14.

23. Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities

USA 2022. Horror. Showrunner: Guillermo del Toro. 8 Folgen. Anbieter: Netflix

Eine Anthologie-Serie mit schön-schauerlichen Geschichten, an der neben Guillermo del Toro unter anderem auch Jennifer Kent und Ana Lily Amirpour mitgewirkt haben. - Ab 18.

24. Clark

Schweden 2022. Krimi. Showrunner: Jonas Åkerlund, Fredrik Agetoft & Peter Arrhenius. 6 Folgen. Anbieter: Netflix

Der 1947 geborene Clark Olofsson gilt als vielleicht bekanntester Krimineller Schwedens; sein Überfall auf eine Kreditbank 1973 prägte den Begriff des Stockholm-Syndroms. Die sechsteilige biografische Miniserie inszeniert Olofssons Leben als schillernde Revue. - Ab 16.

25. Pistol

USA 2022. Musiker-Biopic. Showrunner: Craig Pearce. 6 Folgen. Anbieter: Disney+

Miniserie über die Geschichte der Punkrock-Band Sex Pistols anhand der persönlichen Biografie ihres Gründungsmitglieds Steve Jones. - Ab 16.

26. Wednesday

USA 2022. Fantasy. Showrunner: Tim Burton. 8 Folgen. Anbieter: Netflix

Ein Serien-Spin-off um Wednesday, die älteste Tochter des Addams-Family-Clans. Sie muss auf ein Internat für Kinder, die nicht ganz der Norm entsprechen, und beginnt auf eigene Faust in einer Mordserie zu ermitteln. - Ab 14.

27. Ms. Marvel

USA 2022. Comicverfilmung. Showrunner: Bisha K. Ali. 6 Folgen. Anbieter: Disney+

Eine muslimische High-School-Schülerin aus Jersey City mit pakistanischen Wurzeln entdeckt erstaunliche Kräfte an sich, was sie in gefährliche Abenteuer verwickelt und mit ihrer Familienvergangenheit konfrontiert. - Ab 12.

28. Andor

USA 2022. Science-Fiction. Showrunner: Tony Gilroy. 12 Folgen. Anbieter: Disney+

Die im “Star Wars„-Kosmos spielende Serie handelt vom frühen Leben des Rebellen Cassian Andor aus dem Film “Rogue One" (2016). Der wächst als Mitglied eines indigenen Stammes auf einem Planeten auf, dessen Rohstoffe vom Imperium ausgebeutet werden, und reift als Erwachsener schließlich zum Rebellen heran. - Ab 14.

29. Slow Horses

Großbritannien/USA 2022. Agentenserie. Showrunner: Morwenna Bank & Will Smith. 6 Folgen (Staffel 1) & 6 Folgen (Staffel 2). Anbieter: AppleTV+

Agentinnen und Agenten des MI5, die wegen diverser Fehltritte vom regulären Dienst ausgemustert wurden, warten in einer Sonderabteilung auf eine Chance zur Bewährung. Eine schwarzhumorige Adaption der Romane von Mick Herron. - Ab 14.

30. Hide and Seek - Gefährliches Versteckspiel

Ukraine 2019. Krimi. Showrunner: Simor Glasenko. 8 Folgen. Anbieter: zdf_neo/ZDF

In einem ukrainischen Industriestädtchen verschwindet zuerst ein siebenjähriges Mädchen. Doch bald werden noch weitere Kinder vermisst. Zwei Ermittler verfolgen den Fall und müssen sich dabei auch traumatischen Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit stellen. - Ab 16.

(kna)