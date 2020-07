Rückkehr des Entertainers : Stefan Raab produziert Late-Night-Show für TVNOW

Köln Lange war es still um Stefan Raab. Dann kündigte er eine Ersatzshow für den ausgefallenen ESC an, im Juni schließlich eine Castingshow. Nun kehrt der Entertainer mit einer weiteren Idee für eine Late-Night-Show zurück.

Entertainer Stefan Raab kehrt als Produzent mit einer weiteren Idee in die Showwelt zurück. Der 53-Jährige produziert noch in diesem Jahr eine Late-Night-Show exklusiv für den Streamingdienst TVNOW, wie die Mediengruppe RTL Deutschland am Montag in Köln ankündigte. Moderator der Show wird er aber nicht sein. „Stefan Raab wird die Late-Night-Show als Produzent hinter den Kulissen verantworten. Die Moderation gibt er in andere überraschende Hände“, hieß es. TVNOW ist die Streaming-Plattform der Mediengruppe.