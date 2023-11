Brandenburg an der Havel Steinmeier würdigt Loriot zum 100.

Steinmeier, der als Bundestagsabgeordneter seinen Wahlkreis in Loriots Geburtsstadt hatte, schrieb in einer launigen Würdigung: „Ich bin mitschuldig an einer kleinen zoologischen Sensation. Brandenburg an der Havel ist zum weltweit wohl einzigen Biotop geworden, in dem die Wilden Waldmöpse ihr Zuhause haben - jene Spezies, die einst Loriot entdeckt hatte.“ Er habe mit anderen kulturinteressierten Bürgerinnen und Bürger einen Kulturverein gegründet, der zur Bundesgartenschau im Jahr 2015 in Brandenburg/Havel den großen Sohn der Stadt ehren wollte.