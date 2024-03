Lola24 „Sterben“ neunmal für Deutschen Filmpreis nominiert

Der Thriller „Die Theorie von Allem“, der in den 1960er Jahren in einem Hotel in den Schweizer Alpen spielt, kommt auf sechs Nominierungen. Das in schwarz-weiß gehaltene Werk von Timm Kröger mit Jan Bülow in der Hauptrolle ist eine Hommage an den Film Noir. Es spielt mit der gerade so aktuellen Idee der Multiversen, also verschiedener parallel existierender Welten. „Die Theorie von Allem“ lief 2023 im Wettbewerb des Filmfests Venedig und geht nun um die Goldene Lola für den besten Spielfilm ins Rennen.