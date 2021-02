Neues aus Hollywood : Steven Soderbergh dreht Thriller mit Zoe Kravitz

Los Angeles Da hat sich ein hochkarätiges Team gefunden: Starregisseur Steven Soderbergh und die Schauspielerin Zoe Kravitz drehen für den Streamingdienst HBO Max einen Thriller.

„Ocean's Eleven“-Regisseur Steven Soderbergh (58) will US-Schauspielerin Zoe Kravitz (32, „Big Little Lies“, „Mad Max: Fury Road“) vor die Kamera holen. Für den Streamingdienst HBO Max planen sie den Thriller „KIMI“, wie die US-Branchenportale „Deadline.com“ und „Variety“ am Donnerstag berichteten.