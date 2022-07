Ex-Police-Drummer : Stewart Copeland: Das Entscheidende sind nicht die Jahre

Schwerin Der Brite feiert seinen 70. Geburtstag mit Musikfans auf der Bühne. Das Altwerden macht ihm keine Probleme.

„Ich bin heute glücklicher als mit 60. Und mit 60 war ich glücklicher als mit 50. Man sagt, 70 ist das neue 50, yeah“, sagte Copeland kurz vor seinem 70. Geburtstag, den er am Samstag mit einem Konzert in Schwerin begeht. Zwei Aufführungen seines Crossover-Projektes „Police Deranged for Orchestra“ mit der Mecklenburgischen Staatskapelle bilden den Auftakt für eine Europa-Tour, die ihn auch noch in die Niederlande, nach Ungarn und Polen führt.