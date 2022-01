Brasilianische Sängerin : Stimme des Jahrtausends: Sambasängerin Elza Soares ist tot

Die brasilianische Sängerin Elza Soares tritt beim Musikfestival Rock in Rio auf. (Archivbild) Foto: Leo Correa/AP/dpa

Rio de Janeiro Die „Königin des Samba“, Elza Soares, ist tot: Die brasilianische Sängerin ist im Alter von 91 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Sie gilt als eine der größten Sängerinnen Brasiliens.

Die in ihrer Heimat als „Sängerin des Jahrtausends“ gefeierte brasilianische Sängerin Elza Soares ist im Alter von 91 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf ihr Management übereinstimmend.

Soares sei in ihrem Zuhause in Rio unter natürlichen Umständen gestorben, hieß es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account der Künstlerin. „Die Sängerin bewegte die Welt mit ihrer Stimme, ihrer Kraft und ihrer Entschlossenheit.“