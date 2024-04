Ein Hollywoodstar in Versailles Das sind die Serien-Highlights im April

„Ripley“ (ab 4. April, Netflix): Er ist einer der faszinierendsten Krimischurken der Literaturgeschichte: Der smarte Hochstapler Tom Ripley aus der Feder von Patricia Highsmith. Alain Delon spielte den gierigen Schwindler im Leinwandklassiker „Nur die Sonne war Zeuge“, Matt Damon in der 90er-Jahre-Adaption „Der talentierte Mr. Ripley“. Netflix macht aus der bekannten, in die Sonne italienischer Badeorte getauchten Geschichte um Mord, Betrug und Highlife nun eine Serie mit Andrew Scott (bekannt als fieser Moriarty in der Reihe „Sherlock“). Er spielt Ripley als schillernden und sexy Gauner, der im New York der 60er Jahre von einem Millionär angeheuert wird, um dessen Lebemann-Sohn aus Italien zurück nach Amerika zu holen. Von Gier gepackt, tut Ripley alles, um selbst das lässige Luxusleben der Hautevolee genießen zu können. Die acht Episoden sind edel und stilbewusst in Schwarz-Weiß gehalten, in weiteren Rollen sind Stars wie Dakota Fanning zu sehen.