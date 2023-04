Literatur Stuckrad-Barre liest aus neuem Roman „Noch wach?“

Auch bei der rund zweistündigen Premierenlesung hob der 48-Jährige erneut das Fiktive seines Werks hervor und sagte etwa: „Es gibt so viele ausgedachte Personen in diesem Buch - das ist unglaublich.“ Auf die Bühne trat der Autor in gestreiftem Shirt und weißer Hose zur Musik von „Out of the Dark“ von Falco.