Nachruf Hans Neuenfels : Suchtmensch der Bühne: Regisseur stirbt mit 80 Jahren

Inszenierungen von Hans Neuenfels standen auch für Kontroverse. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Bonn Im Alter von 80 Jahren ist der in Krefeld geborene Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels gestorben. Seine Frankfurter Skandalinszenierung von Verdis „Aida“ macht ihn 1981 mit einem Schlag weltberühmt.

Giuseppe Verdis „Aida“ ist die perfekte Tourismusoper, ein aufgedonnertes Massenspektakel vor Pyramidenattrappen. Es sei denn man ließ wie 1981 in Frankfurt den am Sonntagabend mit 80 Jahren in Berlin verstorbenen Bilderstürmer Hans Neuenfels auf das Werk los. Da musste Aida, die versklavte schöne äthiopische Königstochter als Putzfrau die Böden schrubben, der ägyptische Hof- und Priesterstaat trug Züge enthemmten Religionsmilitarismus‘. Und für die Gefangenen im Triumphzug wurden Hühnerbeine aus den Rängen auf die Bühne geworfen. Das Publikum war entsetzt und entfachte einen gewaltigen Buh-Orkan.

Bedeutende Regietat

Die „Aida“-Inszenierung des gebürtigen Krefelders Neuenfels ist vielen nicht nur als einer der größten Opern-Skandale der Nachkriegszeit in Erinnerung geblieben, sondern auch als eine der bedeutendsten Regietaten. Es ging ihm bei der Zertrümmerung liebgewordener Inszenierungsklischees freilich in erster Linie immer um Wahrhaftigkeit. Was oftmals eine politische Dimension hatte. Sei es Kolonialismuskritik in der „Aida“ oder 2003 in Berlin, als in seiner Inszenierung von Mozarts „Idomeneo“ abgetrennte Köpfe mehrerer Religionsstifter, unter ihnen der Prophet Mohammed, für Aufregung sorgten. In seinem Bayreuther „Lohengrin“ von 2010 trippelte das wankelmütige Volk als eine Herde von Ratten über die Bühne.

Surreale Einfälle dieser Art mögen kreative Nachbeben seiner Zeit als Privatsekretär von Max Ernst Anfang der 1960er Jahre in Paris gewesen sein. Es war eine ebenso tiefe wie freundschaftliche Beziehung zwischen dem jungen Neuenfels und Ernst, der ihn gern den „komischen Vogel aus Krefeld“ nannte. Als 1962 Neuenfels‘ Gedichtband „Mundmündig“ in Köln erschien, fanden sich darin auch drei Originalillustrationen von Max Ernst.

Lebenslange Gefährtin