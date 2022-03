Streaming : Superheld mit Identitätsstörung: Isaac als „Moon Knight“

London Nur echten Comic-Fans dürfte die Figur „Moon Knight“ bisher bekannt sein. Nun will Marvel den ungewöhnlichen Helden mit der psychischen Störung in einer neuen Serie beim Streamingdienst Disney+ groß rausbringen.

Bevor Oscar Isaac die Titelrolle in der neuen Streaming-Serie auf Disney+ übernahm, hatte auch er keine Ahnung, wer oder was „Moon Knight“ ist. „Null! Ich wusste gar nichts“, sagt Isaac im Interview der Deutschen Presse-Agentur und schmunzelt. „Dann hab ich schnell nachgeschaut und dachte: Okay, ein Superheld, der eine dissoziative Identitätsstörung hat, der jüdisch ist, aber von einem ägyptischen Gott versklavt wird! Ja, da steckt eine Menge drin.“ An diesem Mittwoch startet die Serie.