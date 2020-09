Gelungenes Teamwork : Superstars im Duett: Jennifer Lopez und Maluma

Berlin Sie passen gut zusammen: Jennifer Lopez und Maluma. Die beiden haben zusammen zwei Songs aufgenommen - aber das ist nicht alles.

Ihren letzten großen Live-Aufritt hatte Jennifer Lopez (51) vor einem Millionenpublikum: In der Halbzeitpause des Superbowls lieferte sie an der Seite von Shakira (43) eine gelungene Show ab. Mit Shakira hat auch schon Maluma (26) einen Song („Chantaje“) aufgenommen. Und jetzt schließt sich der Kreis.

Sie: eine Luxus-Lady mit herrschaftlichem Anwesen und viel Geld. Er: ihr Chauffeur - aber nicht nur. Der Song „Pa Ti“ startet mit viel Lebensfreude und viel Tanz - doch dann ist die sprühende Party plötzlich vorbei. Der unbeschwerte Latin-Zauber mündet in die Ballade „Lonely“, als das FBI auftaucht und Jennifer Lopez in einem bonbonfarbenen Gefängnis landet. Aber „Jenny from the Block“ halten keine Mauern auf.