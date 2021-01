US-Sängerin : Suzanne Vega verschiebt Deutschland-Tour auf 2022

Berlin Aus den ursprünglich für diesen Sommer geplanten Konzerten der singer-Songwriterin wird nichts, wie ihr Veranstalter mitteilte. Die Auftritte wurden in den Februar 2022 verschoben.

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Suzanne Vega verschiebt ihre für den Sommer geplante Deutschlandtour wegen der Corona-Pandemie auf Februar 2022. Dies teilte die DEAG Deutsche Entertainment AG in Berlin am Freitag mit.

Im vergangenen September hatte die 61-jährige Musikerin ihr Live-Album „An Evening Of New York Songs And Stories“ herausgebracht.