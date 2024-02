Musikpreise SZA und Swift: Frauen dominieren die Grammy-Verleihung

Chancen auf den Preis fürs beste Album haben auch die Sängerinnen Olivia Rodrigo („Guts“), Lana Del Rey („Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“), Miley Cyrus („Endless Summer Vacation“) und Boygenius („The Record“). Ähnlich hochkarätig sieht es in den beiden anderen Hauptkategorien „Aufnahme des Jahres“ und „Song des Jahres“ aus, wo auch ein Mann allein gegen die weiblichen Stars antritt.