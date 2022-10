Der grüne Drache : „Tabaluga“ war für Maffay „Liebe auf den ersten Blick“

München Vor knapp 40 Jahren entstand der kleine Drache Tabaluga. Seither ist er eine zentrale Figur im musikalischen Schaffen von Peter Maffay. Nun gibt es eine neue Platte mit großer politischer Aktualität.

Es geht diesmal um den Klimawandel

Im Jahr 2022 geht es nun um das wohl drängendste Thema unserer Zeit: den Klimawandel. Tabalugas fieser Gegenspieler, Schneemann Arktos, beschuldigt den Drachen, schuld daran zu sein, dass ihm das Eis unter dem Hintern wegschmilzt. Tabaluga beschuldigt Arktos dagegen, das Meer zuzumüllen. Keiner von beiden sei schuld, sagt dagegen Glühwürmchen Lucy, das mit einem E-Raumschiff in Grünland landet. Schuld seien „die Menschlinge“, die dafür gesorgt hätten, dass „der ehemals blaue Planet“, wie in der Albumankündigung zu lesen ist, fast unbewohnbar sei.

„Tabaluga selbst war schon immer grün. Aber noch nie war eine Geschichte rund um den alterslosen Drachenjungen politisch und gesellschaftlich so relevant und wichtig“, heißt es weiter. Tabaluga verkörpere „Werte, die nie an Bedeutung verlieren werden wie: Respekt im Umgang mit einander und dem "Raumschiff Erde", auf der wir leben“, sagt Maffay. „Wir drücken hier in kindgerechter Form aus, worum es in der Welt geht.“ Es sei „an der Zeit, dass man die Dinge klar benennt“.