Ohrwurm-Pop Take That und eine Welt voller Harmonie und Hoffnung

„Neeeeever forget where you've come here from“ oder „I want you back I want you back I want you baaaaack for good“. Diese Textzeilen haben sich eingebrannt in das musikalische Gedächtnis der 90er. Ebenso der Schock, als die Boyband Take That am 13. Februar 1996 ihre Auflösung verkündet und die „Bravo“ für traumatisierte Fans das „Dr. Sommer“-Tränentelefon einrichtet. Mehr als 27 Jahre später bringen die Briten mit „This Life“ ein neues Album heraus.