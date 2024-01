Kommentar zum Tatort aus Hamburg Frohes (?) Neues

Die Falke-Tatorte sind ja im Grunde so etwas wie die Tschiller-Tatorte mit Til Schweiger. Nur in gut. Zumindest gab es bei Wotan Wilke Möhring immer so eine wundervolle Ambivalenz zwischen Actionheld und weichem Ex-Punk mit Gigantenherz. Letzteres schlägt deutlich lauter in dieser Tatort-Folge als dass der Actionheld ballern oder boxen könnte. Und trotzdem gleitet er nie ab, dieser Krimi, in die Schmalzigkeit (Drehbuch: Marija Erceg). Das liegt vor allem daran, dass Falke und Grosz (Franziska Weisz) so zärtlich miteinander sind, ohne je zärtlich zu werden. Spiegelei und Bratkartoffeln – welcher Liebesbeweis wäre denn schöner?