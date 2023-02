Kolumne zum Tatort aus Wien : Wenn die Kunst nicht wäre

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, l) und seine Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in einer Szene aus „Tatort: Was ist das für eine Welt“. Foto: dpa/Petro Domenigg

Bonn Team Wien. Moritz wird weich, und das hat nicht einmal mit dem Fall zu tun. Der ist großartig, nur versteckt er sich hinter zu vielen künstlerischen Ambitionen. Unsere Krimi-Kolumne zum neuen Tatort.

Neuerdings philosophiert er sogar, nur dass Bibi nicht zuhört, weil sie am Hörer hängt und auf wichtige Infos zum aktuellen Fall wartet. Der gestaltet sich nämlich ganz schön schwierig, für die beiden Ermittler und die Zuschauer. Letztere werden 90 Minuten lang auf alle möglichen Fährten gelockt. Das klappt in Krimis oft nicht so gut, weil der Fährtenwechsel allzu oft in des Zuschauers Verwirrung mündet. Wien schafft es, die Falle zu umschiffen (Buch: Stefan Hafner, Thomas Weingärtner). Allein dafür hat der Krimi ein Sternchen verdient.

Stringenz. Erstaunlich.

Ohnehin erzählt er den Mordfall erstaunlich stringent. Es scheint, wenn auch unerklärliche, Absicht, dass keiner der Charaktere außerhalb der Ermittelnden die Gelegenheit bekommt, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Besonders auffällig ist das beim Opfer Marlon Unger (Felix Oitzinger). War er nun ein Netter oder ein Schlimmer? Täter oder Opfer des Systems? Fast kostümhaft wirkt der Auftritt und Aufzug desjenigen, der wirklich Dreck am Stecken hat, Arnold Cistoda (Valentin Postlmayr), bei dem man sich ganz automatisch auch fragt: Täter oder auch Opfer. So richtig will er weder in die harte Geschäftswelt noch in die weiche Familie passen.