Kult-Krimi : Werden Tatort-Folgen zu wenig vor Ort gedreht?

Ludwigshafen Werden die Tatort-Folgen zu wenig an den eigentlichen Handlungsorten gedreht? In Ludwigshafen gibt es darüber eine Diskussion. Die Macher versuchen zu beschwichtigen.

Tatort, das ist nicht nur Krimi-Kult am Sonntag, sondern auch Heimatverbundenheit. Schließlich ermitteln die TV-Kommissare in vielen Teilen der Republik, in Österreich und der Schweiz. Tatort, das ist nicht selten aber auch Etikettenschwindel. So wurden etwa Szenen für Folgen aus Münster schon in Köln, Bornheim, Bonn oder auf dem Petersberg gedreht. Meist gibt es für so etwas gute Gründe, etwa die Verfügbarkeit geeigneter Drehorte.