GA Krimi-Kolumne : Fabers Vater

Dortmund ist Klassenprimus im Tatort-Universum. Das Mysterium Faber spielte bisher dabei eine tragende Rolle. Was aber, wenn die Figur Faber plötzlich arg transparent wird?

Mit dem Dortmund-Tatort ist das so eine Sache. Als die ersten Folgen in die deutschen Wohnzimmer gesendet wurden, waren sich die Kritiker gleich einig: Das ist der beste Tatort überhaupt, das spannendste Team, die tiefgreifendsten Fälle, und überhaupt: Der Ruhrpott im Tatort. Das muss gut werden.

Mehr Tiefe für Faber

Jetzt bekommt Faber noch mehr Tiefe. Hartmann selbst hat das Drehbuch geschrieben, so als ob er jetzt selbst mal ran wollte, um seiner Figur die Eindimensionalität zu nehmen. Der Zuschauer erhält in dem neuen Tatort noch viel tiefere Einblicke in das zerrüttete Leben des heutigen Ermittlers, der in der ersten Filmhälfte aussieht, als hätte irgendwer Reinhold Messner ins Ruhrgebiet gepflanzt und ihm den Faber-Parka übergestülpt. Einen feinen Bogen zieht Fabers Verwahrlosung zum Friseur, der das beste ist, was der neue Ruhrpott-Krimi bietet.