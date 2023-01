GA Tatort-Kolumne : Fall mit Fallstrick

Bonn In der noch nicht ganz so langen Reihe der Dresdner Tatorte rangiert der neue Sachsenkrimi im Ersten auf den unteren Plätzen. Im Gesamtvergleich schneidet der neue Tatort aber gut ab. Erwartungsgemäß, findet der GA-Krimi-Kritiker Daniel Schauff.

Es geht. Ein ganzer Krimi, 90 Minuten, ohne persönliche Dramen in den vermeintlich zerrütteten Lebensverhältnissen, in denen die Tatort-Kommissare sonst so leben. In eineinhalb Stunden einmal ganz kurz der Hinweis, dass es dem Chef nicht so gut geht. Kein Wunder, in der letzten Tatort-Folge aus Dresden war er fast tot. Jetzt ist er wieder schlecht gelaunt wie eh und je und kommt seiner Aufgabe nach, wenigstens einen Hauch Sächsisch in den Sachsen-Tatort zu bringen. Was für eine Wohltat, nachdem sich die Ermittler in Berlin, Köln, sogar die Spaßdetektive aus München beim Weihnachtstatort erst mal mit ihren eigenen Problemen rumschlagen mussten, bevor sie sich um den eigentlichen Fall kümmern konnten.