GA-Krimi-Kolumne Tatort Franken: Beim Nachbarn

So viel ist auch nicht neu. Auch nicht, dass der eigentlich zuständige Ermittler ganz offensichtlich ziemlich schlampig ermittelt und viel lieber seine Ruhe haben will, als sich – wie die Franken-Superheldenschaft – so richtig tief in den Fall einzuarbeiten. Kein Wunder also, dass das Team Franken einen Tatort abbekommen hat. Bei den oberpfälzischen Kollegen wären die Sonntagsabendkrimis wohl nach 30 Minuten um. Fall geklärt. Ende.