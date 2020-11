Einschaltquoten : „Tatort“ kratzt an der Zehn-Millionen-Marke

Berlin Seit 50 Jahren gibt es die Krimi-Reihe schon - und sie ist ungebrochen populär. Am Sonntagabend kam niemand am „Tatort“ vorbei.

Der Stuttgarter „Tatort“ im Ersten hat am Sonntagabend eine Spitzenquote erreicht. 9,81 Millionen (27,5 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Episode „Der Welten Lohn“ ein, in der die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) in einen Psychokrieg am Arbeitsplatz verwickelt werden.