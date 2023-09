GA-Krimikolumne Der Tatort aus Ludwigshafen geht in die Hose

So schwach wie der Rest des Krimis, in dem der akzeptable Versuch, inneres Leid darzustellen, angesichts der Sinnlosigkeit des Drumherums verpufft. Da kann Ulrike C. Tscharre als weinerliche Winzerin noch so viel Können in ihre Darstellung legen: Der Zug war längst abgefahren. In eine Richtung, die der Ludwigshafener Tatort immer wieder einschlägt, zu oft, um die wenigen guten Einsätze von den durchaus sehenswerten Odenthal/Stern-Auftritten das alles noch kompensieren zu lassen.