Die GA-Tatort-Kolumne : Cluedo-Krimi zum Fest

DIE GA-KRIMI-KOLUMNE

Grobstatistisch sitzen rund 35.000 Bonner Woche für Woche am Sonntagabend vor dem Tatort oder dem Polizeiruf. Im Rhein-Sieg-Kreis sind es ebenso grob überschlagen rund 60.000, im Kreis Ahrweiler 13.000, im Kreis Neuwied mehr als 18.000. Da begibt sich der GA in gute Gesellschaft und schaut ab sofort am Sonntagabend mit. Nicht als harte Kritiker, sondern als Mitseher.

Und weil der Sonntagskrimi traditionell das Frühstückspausengespräch Nummer eins am Montag ist, diskutiert der GA künftig auch mit – in Form der GA-Krimi-Kolumne, jeden Montag in der Printausgabe des General-Anzeiger. Und wer schon vorher wissen will, wie GA-Krimi-Kolumnist Daniel Schauff den Tatort oder Polizeiruf fand, findet die Kolumne am Sonntagabend kurz nach Ende des Krimis schon auf ga.de.