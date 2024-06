Bekannt aus dem „Tatort“ Schauspieler Joe Bausch erinnert sich an seine harte Kindheit

Viele Fernsehzuschauer kennen Joe Bausch aus dem Kölner „Tatort“, in dem er seit vielen Jahren den Gerichtsmediziner Roth spielt. Doch der 71-Jährige steht nicht nur regelmäßig vor der Kamera, sondern macht auch immer wieder als Autor von sich reden. In seiner Autobiographie „Verrücktes Blut“ berichtet er von seiner harten Kindheit und Jugend in einem kleinen Dorf im Westerwald. Mit dem Schauspieler und Schriftsteller sprach Martin Weber.