GA-Krimikritik: Der Tatort aus Wiesbaden Klassentreffen mit Science-Fiction

Murot muss man mögen. Immerhin: Wer auch immer sich die Figur damals ausgedacht hat: Den Tatort-Puristen dürfte der Wiesbadener Ermittler schon in Folge eins verloren haben. Viel Narrenfreiheit also in den südlichen Rheingefilden. Die kostet Florian Gallenberger (Buch und Regie) schamlos aus. So schamlos, dass sich selbst die Augenbraue des Murot-Freundes das eine oder andere Mal hebt, dann zum Beispiel, wenn Murot minutenlang durchs Weltall schwebt. Aber da waren wir ja schon mittendrin im Krimi.