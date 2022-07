Musikerin : Taylor Swift überrascht Fans bei Haim-Konzert in London

Was für eine Überraschung: Country-Pop-Sängerin Taylor Swift hat unangekündigt in London performt. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

London Lange stand sie nicht auf der Bühne, dann gab es Konzertabsagen wegen Corona. Nun hat sich US-Superstar Taylor Swift mit einem Überraschungsauftritt zurückgemeldet.

Superstar Taylor Swift („Shake It Off“) hat in London ein unerwartetes Bühnencomeback gegeben. Die Sängerin trat bei einem Konzert der US-Band Haim („Forever“) am Donnerstag als Überraschungsgast auf.

„Ich stand sehr lange nicht auf der Bühne“, sagte Swift (32) vor den knapp 20.000 begeisterten Fans in der ausverkauften o2-Arena. „Es ist schön. Es ist sehr schön! Als ich gehört habe, dass meine Mädels in London in der O2 spielen, dachte ich: Das muss ich mir ansehen. Und es sieht so aus, als wenn etwa 20.000 andere Leute denselben Gedanken hatten.“