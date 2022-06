Streaming : Teaser für zweite Staffel von „Squid Game“

Los Angeles Die kontroverse Serie „Squid Game“ ist der größte Hit für Netflix bislang. Nun ist offiziell, dass es eine zweite Staffel gibt.

„Squid Game“ ist eine Mischung aus Thriller und Gesellschaftskritik: In einer Spielshow treten Hunderte hoch verschuldeter Menschen von völlig unterschiedlicher sozialer Herkunft in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Verlierer werden in dem makabren Wettbewerb umgehend getötet. Die Serie führte hierzulande auch zu Kritik: So spielten Kinder etwa in einer Kita und einem Hort die Serie nach.