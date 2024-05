Kein Anschluss unter dieser Nummer Aus und vorbei: Telekom stellt die Telefonauskunft ein

Es war einmal 1995. Hermann Fischer lernt in einer Bar Friede Bühler kennen. Friede hat es ihm sofort angetan und auch das Gespräch läuft super. Am Ende des Abends verabschieden sie sich. Dann der Schreck: Hermann vergaß, Friede nach ihrer Nummer zu fragen. „Kennen Sie das? Sie benötigen dringend und unerwartet eine Information? Dann rufen Sie die Auskunft der Telekom an“, erinnert sich Hermann plötzlich an die Werbung der Telekom. Daheim wählt er die 11833, wie 549.999.999 andere Menschen auch in diesem Jahr. Zeitgleich werden die ersten Menschen der Generation Z geboren. Was damals keiner ahnt: Diese Generation wird niemals den Hörer in die Hand nehmen und die Ziffern wählen.