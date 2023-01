Abschied : „Teufelin“-Autorin Fay Weldon gestorben

London Ihr Buch „Die Teufelin“ wurde mir Meryl Streep verfilmt. Auch für den Booker-Preis war Fay Weldon nominiert. Jetzt ist die Schriftstellerin mit 91 Jahren gestorben.

Die Britin, die in Neuseeland aufgewachsen war, hinterlässt ein Werk von mehr als 30 Romanen, darunter auch das in Deutschland bekannte Buch „Die Teufelin“ (Originaltitel: „The Life and Loves of a She-Devil“), das mit Roseanne Barr und Meryl Streep verfilmt wurde.