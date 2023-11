Streaming „The Killer“: David Finchers neuer Thriller auf Netflix

In David Finchers neuem Film kommentiert der Hauptdarsteller in einem Voice-over das Geschehen und lässt die Zuschauer an seinen Lebensansichten teilhaben. Damit erinnert „The Killer“ an Finchers Kultfilm „Fight Club“ von 1999. Beide Thriller feierten auf dem Filmfest Venedig Premiere. Ansonsten ist Finchers neues Werk, das von einem Auftragskiller handelt, aber deutlich geradliniger erzählt. Am 10. November startet es auf Netflix.