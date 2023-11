Start am 18. November Alle Infos zur 9. Staffel von „The Masked Singer“

Bei „The Masked Singer“ treten vollständig kostümierte Promis mit Liedern auf, die sie selbst gewählt haben. Die Prominenten treten meist in Duellen gegeneinander an, in dessen Folge die Zuschauer per Abstimmung in der ProSieben-App ihren Gewinner bestimmen können. Der Sieger darf weiter an der Show teilnehmen, während der Verlierer um sein Weiterkommen bangen muss. Am Ende jeder Folge bestimmen die Zuschauer, welche der Verlierer final ausscheiden soll. Dieser wird dann demaskiert.