Isländer-Saga : „The Northman“ - Ein Wikinger sucht Rache

Alexander Skarsgard als Amleth und Anya Taylor-Joy als Olga in einer Szene des Films "The Northman". Foto: Aidan Monaghan/Focus Features/Universal Pictures/dpa

Berlin Blut spritzt und Speere fliegen: „The Northman“ erzählt eine große Wikingergeschichte. Inmitten brutaler Szenen kommt dann doch eine entscheidende Frage auf: Was fasziniert Menschen daran eigentlich?

Wahrscheinlich gibt es nicht viele Figuren, um die sich in der europäischen Geschichte so viele Mythen ranken. Manche denken beim Wort „Wikinger“ an die blutigen Kämpfe bärtiger Männer.