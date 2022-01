Übergriffe : „The Voice of Holland“: Skandal weitet sich aus

Hilversum Große #MeToo-Affäre bei der Casting-Show. Frauen sollen betatscht worden sein, mussten sich anzügliche Bemerkungen anhören und fühlten sich bedroht. Auch die Medien-Familie de Mol ist verwickelt.

Der Skandal um sexuelle Übergriffe in der Casting-Show „The Voice of Holland“ weitet sich aus. Immer mehr ehemalige Teilnehmerinnen der Show berichten in niederländischen Medien von Übergriffen. Gegen einen Musiker wurden inzwischen die zweite Strafanzeige erstattet, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.