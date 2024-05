Pick me Girls Theaterdebüt von Sophie Passmann am Berliner Ensemble

Unter den Regisseuren ist etwa der ehemalige Intendant der Volksbühne Frank Castorf, der Hans Falladas „Kleiner Mann - was nun“ interpretiert. Die Erstaufführung ist am 12. September geplant. Auch Ensemble-Intendant Oliver Reese stellt ein Stück vor: Michael Frayns „Der nackte Wahnsinn“ soll am 2. Oktober starten.