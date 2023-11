Opernintendant Theaterpreis: Klaus Zehelein für Lebenswerk geehrt

Der Theaterpreis wurde auch in zwölf weiteren Kategorien vergeben: Ligia Lewis erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Darsteller:in Tanz für „A Plot/A Scandal“ (Ruhrtriennale), Fritzi Haberlandt in der Kategorie Darsteller:in Schauspiel in „Angabe der Person“ (Deutsches Theater Berlin) und Vera-Lotte Boecker in der Kategorie Darsteller:in Musiktheater als Nadja in „Bluthaus“ (Bayerische Staatsoper München).