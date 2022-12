Literatur : Thomas Bernhards Nachlass geht nach Österreich

Wien Die Österreichische Nationalbibliothek verfügt nun über unveröffentlichte Texte und bedeutende Korrespondenzen des Schriftstellers Thomas Bernhard. Doch der Nachlass war nicht günstig.

Der literarische Nachlass des Schriftstellers Thomas Bernhard (1931-1989) ist für 2,1 Millionen Euro von der Österreichischen Nationalbibliothek angekauft worden. Zu den Materialien gehören 150 bislang unveröffentlichte Texte, wie die Bibliothek am Freitag in Wien mitteilte. Neben rund 30.000 Seiten an Manuskripten und Notizen enthält der Nachlass Korrespondenzen mit Kolleginnen und Kollegen wie Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Peter Handke oder Carl Zuckmayer.