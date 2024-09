Diese Ausstellung sollten Marvel-Fans nicht verpassen Thor und Batman landen in NRW

Die Ausstellung verteilt sich auf Nord- und Südflügel des Museums. Im episch und düster angelegten ersten Teil stehen die amerikanischen Wurzeln der Superhelden im Mittelpunkt und die Entwicklung hin zu gebrochenen Helden. Der zweite, kleinteiliger und nervöser gestaltete und buntere Teil nähert sich der Gegenwart. Und die spielt längst nicht mehr nur in den USA – siehe „Dragon Ball“ und „Sailor Moon“. Elf Kapitel führen das Publikum von den Anfängen in der griechischen Mythologie über Ausflüge in die politische Propaganda und die popkulturelle Parodie bis in den Manga- und Anime-Kosmos. Es dürfte viele Gäste geben, die die Schau komplett durchfotografieren, denn die Schauwerte sind enorm. Die sogenannte Ahnengalerie zum Beispiel versammelt in einem langen Gang hunderte limitierte Sammler-Figuren, die zu bekommen ein gigantischer Aufwand gewesen sein dürfte. Es gibt abgetrennte Kabinette, die den Maskierungen der Superhelden gewidmet sind oder Original-Zeichnungen von „Batman“ beherbergen. Das gibt dem Ganzen etwas Ehrfurchtgebietendes. Das allzu Schwere indes wird immer wieder durch charmante Details aufgebrochen: Der Vibranium-Schild von Captain America steckt in einer Wand, als sei er eben erst geworfen worden. Oder der Videospiel-Automat von grotesk.group, bei dem man wie Street Fighter an der Kö oder am Büdchen kämpfen kann. Toll ist auch der mit Modellen des Batmobile bestückte Schaukasten. Und die hinter Gittern versammelten Figuren der Superschurken, denn ohne das Böse kein Gutes.