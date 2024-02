Ein Bildband über Erika Pluhar Tiefgründig und ernsthaft

Wien im Jahr 1957, Max-Reinhardt-Seminar. Senta Berger erinnert sich in ihrer Autobiografie „Ich wusste ja, dass ich fliegen kann“ an ihre damalige Schauspielklasse: „In der ersten Reihe saß immer ein ernstes, junges Mädchen mit einem Schopf dunkler, dicker, kurzer Haare, die mit ihrer tiefen, brüchigen Stimme an jeden unserer Lehrer Fragen stellte, immer Fragen hatte, auf deren Antworten sie bestand, die mit ihrer Dickschädeligkeit den Unterricht vorantrieb und für uns, ihre noch leichtfertigen, kindischen Mitschüler, eine Instanz wurde: Erika Pluhar.“ Bereits in ihrem zweiten Studienjahr (1959) wurde diese außergewöhnliche junge Frau als Elevin an das Wiener Burgtheater geholt. Sie sollte dem Haus vier Jahrzehnte lang als festes Ensemblemitglied erhalten bleiben, bis 1999, dem Jahr, in dem ihre Tochter Anna im Alter von 37 Jahren an den Folgen eines Asthmaanfalls starb.