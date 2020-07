Popsänger : Tim Bendzko hofft auf Fakten für Großveranstaltungen

Tim Bendzko soll am 22. August in Leipzig drei Konzerte in verschiedenen Sicherheitsszenarien vor Zuschauern spielen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Leipzig Sind Großveranstaltungen Herde für Ansteckungen mit dem Coronavirus? Popmusiker Tim Bendzko will das in einem Experiment herausfinden - und hofft auf verlässliche Fakten.

„Alle Maßnahmen, die bis jetzt ergriffen wurden, auch gerade in Bezug auf Konzerte und Großveranstaltungen, beruhen auf Annahmen und Vermutungen. Und was könnte mehr helfen als Fakten und entsprechende Daten?“, sagte der Sänger dem Radiosender MDR JUMP.

Bendzko („Keine Maschine“) soll am 22. August in Leipzig drei Konzerte in verschiedenen Sicherheitsszenarien vor Zuschauern spielen. Die Forscher wollen dabei ein mathematisches Modell entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen in Hallen berechnet werden kann.