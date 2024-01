Golden Globes Top-Globe für „Oppenheimer“ - Sandra Hüller geht leer aus

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) unterlag in der Sparte „Beste Darstellerin in einem Filmdrama“ der US-Amerikanerin Lily Gladstone (37, „Killers of the Flower Moon“). Hüller war mit ihrer Rolle in dem Justizdrama „Anatomie eines Falls“ der französischen Regisseurin Justine Triet erstmals für einen Golden Globe nominiert gewesen. Der Film gewann aber zwei Preise: als bestes Drehbuch und als bester „nicht-englischsprachiger Film“. Hüller spielt darin eine Schriftstellerin, die unter Mordverdacht gerät.