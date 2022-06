Punkrock-Band : Tour-Start der Toten Hosen in Köln

Tour-Start der Toten Hosen in Köln

Köln Zum 40-jährigen Geburtstag beschenken die Toten Hosen sich und ihre Fans mit einer Open-Air-Tour. Die Band rockt das Kölner Stadion - und empfindet nach Worten von Campino große Dankbarkeit.

Als auf der Bühne zwei schwarze „Bis zum bitteren Ende“-Fahnen hochgezogen werde, geht es los und in der Menge bricht lauter Jubel aus: Die Toten Hosen sind zurück auf der Bühne.

Ausgerechnet in der rivalisierenden Nachbarstadt Köln haben die Düsseldorfer Punkrocker ihre Jubiläumstournee gestartet. Dort wurden sie herzlich aufgenommen: Das Rheinenergie-Stadion war schon seit Monaten ausverkauft.

Eingefleischte Fans in der Menge

Die Band wie auch die Fans sind älter geworden, aber nicht unbedingt ruhiger. Campino, der in wenigen Tagen 60 Jahre alt wird, sprang und rannte so unermüdlich über die Bühne wie eh und je. Die Mehrheit des Publikums kannte die Band wohl schon aus ihren Anfangsjahren - unter den am heftigsten Pogo-Tanzenden im Innenraum waren nicht wenige grau melierte Herren. Auf den Tribünenplätzen hatten auch eine ganze Reihe Familien mit Kindern Platz genommen.