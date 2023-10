Einer geht noch Tragikomödie „One For The Road“ mit Frederick Lau

Obwohl „One For The Road“ erst einmal fröhlich-poppig daherkommt, entfalten sich die Stärken des Filmes in den ernsten Zwischentönen. Etwa wenn Marks Freunde mit ihm einen Alkoholiker-Selbsttest machen - und am Ende fast bei jeder Frage selbst mit „Ja“ antworten müssen. Oder in den Momenten, in denen leise erfragt wird, warum Mark überhaupt so viel trinkt. Dass diese kritische Stimme zu Beginn des Filmes noch komplett fehlt, wird dadurch wiedergutgemacht, dass sie sich nie über die Filmfiguren stellt.